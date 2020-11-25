Изменился плохой прогноз по коронавирусу для Пермского края

В Пермском крае после Нового года могут начать выявлять по 400 случаев COVID в сутки Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По 400 и более новых случаев заражения коронавирусом в Пермском крае будут выявлять лишь после Нового года. По прогнозу URA.RU, при текущем темпе увеличения суточного прироста числа заболевших COVID-19 предыдущий пессимистичный расчет существенно корректируется.

Коэффициент распространения инфекции (Rt) в Пермском крае за четыре дня снизился с 1,178 до 1,072. Это означает, что среднее число заболевших за последние четыре дня увеличилось на 7,2%, тогда как в предыдущий аналогичный период оно увеличилось на 17,8%.

Если в ближайшее время суточный прирост числа заболевших будет увеличиваться на 2-4 человека в день, то коэффициент распространения инфекции также уменьшится до 1,03-1,04. Соответственно, к началу января в регионе будут каждый день выявлять по 400 новых случаев заражения коронавирусом.

URA.RU рассказывало, что в Пермском крае 25 ноября было выявлено 299 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 19 189 случаев заболевания COVID-19. В результате болезни скончались 896 человек, выздоровели — 13 138 (+238 за сутки).