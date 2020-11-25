25 ноября 2020

Правительство ФРГ раскрыло новые данные по ситуации с Навальным

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Марш Немцова. Москва, плакаты, навальный алексей, лозунги, транспаранты, марш немцова
Правительство ФРГ заявило о новых предметах со следами вещества из группы «Новичок» Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Болезнь Алексея Навального

В деле блогера Алексея Навального существует не один, а несколько предметов со следами вещества из группы «Новичок». Об этом заявили в правительстве Германии.

«В инциденте с Алексеем Навальным есть другие предметы, кроме бутылки с водой, со следами вещества из группы „Новичок“», — передает РИА «Новости» ответ правительства ФРГ на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге. Однако в кабмине Германии отметили, что точный состав вещества, якобы примененный против блогера, не будет разглашен.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Из-за этого самолет пришлось экстренно посадить в Омске, где блогер впал в кому. Позже его госпитализировали в Германию. Сейчас он уже пришел в сознание и продолжает реабилитацию. После выхода из комы блогер встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. При этом СМИ считают, что вся активность Навального в соцсетях контролируется спецслужбами ФРГ, пишет агентство Nation News.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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