Правительство ФРГ раскрыло новые данные по ситуации с Навальным

Правительство ФРГ заявило о новых предметах со следами вещества из группы «Новичок» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

В деле блогера Алексея Навального существует не один, а несколько предметов со следами вещества из группы «Новичок». Об этом заявили в правительстве Германии.

«В инциденте с Алексеем Навальным есть другие предметы, кроме бутылки с водой, со следами вещества из группы „Новичок“», — передает РИА «Новости» ответ правительства ФРГ на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге. Однако в кабмине Германии отметили, что точный состав вещества, якобы примененный против блогера, не будет разглашен.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Из-за этого самолет пришлось экстренно посадить в Омске, где блогер впал в кому. Позже его госпитализировали в Германию. Сейчас он уже пришел в сознание и продолжает реабилитацию. После выхода из комы блогер встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. При этом СМИ считают, что вся активность Навального в соцсетях контролируется спецслужбами ФРГ, пишет агентство Nation News.