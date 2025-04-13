В Екатеринбурге самокатчик сбил ребенка и скрылся

В Екатеринбурге на улице 8 Марта самокатчик сбил ребенка и скрылся с места. Нарушителя ПДД ищет региональная Госавтоинспекция.
«Лицо, управляющее неустановленным электросамокатом, двигаясь по тротуару вдоль дома № 202 „А“ по ул. 8 Марта со стороны ул. Авиационная в сторону ул. Юлиуса Фучика, не обеспечил постоянный контроль за движением СИМ и допустил наезд на пешехода, двигающегося в попутном направлении по тротуару на детском самокате, после чего лицо, управляющее СИМ, скрылось с места ДТП», — сообщает пресс-служба.
Уточняется, что инцидент произошел 13 апреля в 16:30. Очевидцев просят связаться с ведомством по телефону: 8 999-563-43-34, или обратиться в Госавтоинспекцию (Степана Разина, д. 20).
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