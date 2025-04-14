Режиссер Алексей Федорченко в ближайшие полгода представит две документальные картины. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС.
«Сейчас я работаю над двумя очень интересными фильмами: один о ленинградской мозаике, а второй — история стройотрядовского движения, его премьера будет 30 мая. Ленинградский фильм будет готов к концу лета. Пишем еще несколько игровых сценариев, надеюсь, в следующем году будем запускаться», — поделился режиссер.
Федорченко является продюсером, режиссером и сценаристом. Среди его известных работ — «Война Анны», «Овсянки», «Новый Берлин». Также его фильм «Первые на Луне» получил приз Венецианского кинофестиваля.
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