Звездный режиссер из Екатеринбурга готовит две премьеры

Алексей Федорченко снимает фильмы о ленинградской мозаике и стройотрядах
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Алексей Федорченко представить два фильма до конца лета
Алексей Федорченко представить два фильма до конца лета Фото:

Режиссер Алексей Федорченко в ближайшие полгода представит две документальные картины. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

«Сейчас я работаю над двумя очень интересными фильмами: один о ленинградской мозаике, а второй — история стройотрядовского движения, его премьера будет 30 мая. Ленинградский фильм будет готов к концу лета. Пишем еще несколько игровых сценариев, надеюсь, в следующем году будем запускаться», — поделился режиссер.

Федорченко является продюсером, режиссером и сценаристом. Среди его известных работ «Война Анны», «Овсянки», «Новый Берлин». Также его фильм «Первые на Луне» получил приз Венецианского кинофестиваля.

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Режиссер Алексей Федорченко в ближайшие полгода представит две документальные картины. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС. «Сейчас я работаю над двумя очень интересными фильмами: один о ленинградской мозаике, а второй — история стройотрядовского движения, его премьера будет 30 мая. Ленинградский фильм будет готов к концу лета. Пишем еще несколько игровых сценариев, надеюсь, в следующем году будем запускаться», — поделился режиссер. Федорченко является продюсером, режиссером и сценаристом. Среди его известных работ — « Война Анны» , « Овсянки» , « Новый Берлин» . Также его фильм «Первые на Луне» получил приз Венецианского кинофестиваля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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