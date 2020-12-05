Как законно снизить плату за коммунальные услуги. Инструкция

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Теперь в Жилищном кодексе прописано, за что можно требовать скидку на коммуналку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россияне могут уменьшить плату за некачественно предоставленные коммунальные услуги, ссылаясь на Жилищный кодекс. Теперь в нем прописано, за какие услуги можно требовать компенсацию. Ранее о такой возможности говорилось только в правилах предоставления коммунальных услуг.

Согласно Жилищному кодексу, россияне вправе потребовать снижения платы за коммуналку в случае, если:

  • температура горячей воды не укладывается в норматив не ниже 60 и не выше 75 градусов. Допустимое отклонение от норм: на 5 градусов ночью и на 3 — днем. Если вода недостаточно горячая или, напротив, из крана течет кипяток, плата каждый час уменьшается на 0,1%, сообщает «Российская газета».
  • холодная вода не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 о питьевой воде.
  • если напор воды в кране упал более чем на 25%, можно требовать вычитать из квитанции оплату за весь день.
  • коммунальщики имеют право отключать воду при отсутствии аварий не более чем на 4 часа подряд и до 8 часов за месяц. В случае, если лимит превышен, за каждый час оплата снижается на 0,15% от общей суммы.
  • отключать отопление можно не более чем на 24 часа за месяц, свет — не более чем на сутки. За каждый час просрочки нужно требовать уменьшать коммунальные платежи.
  • если коммунальщики опустошали контейнеры с мусором не вовремя. В зимнее время вывозить мусор необходимо раз в три дня (допускается отклонение до 48 часов), в летнее — ежедневно (с отклонением до 24 часов). За каждые сутки просрочки за эту услугу можно вычесть 3,3%.

Ранее сообщалось, что россиян, живущих в новостройках, в течение первых пяти лет после ввода дома в эксплуатацию могут освободить от платы за капремонт. Соответствующие изменения могут внеси в Жилищный кодекс.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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