Теперь в Жилищном кодексе прописано, за что можно требовать скидку на коммуналку
Россияне могут уменьшить плату за некачественно предоставленные коммунальные услуги, ссылаясь на Жилищный кодекс. Теперь в нем прописано, за какие услуги можно требовать компенсацию. Ранее о такой возможности говорилось только в правилах предоставления коммунальных услуг.
Согласно Жилищному кодексу, россияне вправе потребовать снижения платы за коммуналку в случае, если:
- температура горячей воды не укладывается в норматив не ниже 60 и не выше 75 градусов. Допустимое отклонение от норм: на 5 градусов ночью и на 3 — днем. Если вода недостаточно горячая или, напротив, из крана течет кипяток, плата каждый час уменьшается на 0,1%, сообщает «Российская газета».
- холодная вода не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 о питьевой воде.
- если напор воды в кране упал более чем на 25%, можно требовать вычитать из квитанции оплату за весь день.
- коммунальщики имеют право отключать воду при отсутствии аварий не более чем на 4 часа подряд и до 8 часов за месяц. В случае, если лимит превышен, за каждый час оплата снижается на 0,15% от общей суммы.
- отключать отопление можно не более чем на 24 часа за месяц, свет — не более чем на сутки. За каждый час просрочки нужно требовать уменьшать коммунальные платежи.
- если коммунальщики опустошали контейнеры с мусором не вовремя. В зимнее время вывозить мусор необходимо раз в три дня (допускается отклонение до 48 часов), в летнее — ежедневно (с отклонением до 24 часов). За каждые сутки просрочки за эту услугу можно вычесть 3,3%.
Ранее сообщалось, что россиян, живущих в новостройках, в течение первых пяти лет после ввода дома в эксплуатацию могут освободить от платы за капремонт. Соответствующие изменения могут внеси в Жилищный кодекс.