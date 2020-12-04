Песня посвящена врачам, которые работают в пандемию Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В интернете опубликована песня, которую написал и исполнил заместитель гендиректора «Новой больницы» в Екатеринбурге Игорь Шифрин, скончавшийся 30 ноября. Песню он посвятил врачам, которые работают в пандемию и помогают бороться с коронавирусом.

«На работу как все собираемся, на пороге с родными прощаемся. На дежурстве мы в СИЗ одеваемся, и друг с другом глазами встречаемся. И пускай они часто опухшие, все равно в них лишь вера в лучшее», — поет Шифрин.

Врач умер на 61-м году жизни в конце ноября. В больнице URA.RU рассказали, что его смерть стала невосполнимой утратой для больницы. В учреждении отметили, что все важные этапы развития больницы неразрывно связаны с его именем. По данным портала Е1, врач заразился коронавирусом и тяжело переносил инфекцию.