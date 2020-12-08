В ХМАО в продаже нашли ядовитые антисептики

В ХМАО обнаружены антисептики в которых содержится метиловый спирт. Партия поступила из Свердловской области. Об этом URA.RU рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева.
«Недобросовестный товаропроизводитель при производстве антисептика добавил метиловый спирт. Приняты все меры по приостановлению оборота данной продукции и по оперативному изъятию продукта с рынка», — рассказала Кудрявцева.
В Роспотребнадзоре ХМАО подчеркнули, что метанол — это яд, он недопустим для производства кожных антисептиков и тем более для приема внутрь. На территории Якутии из-за отравления уже скончалось семеро человек, они выпивали ядовитый антисептик во время застолья.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за отравления алкоголем погибли четыре человека. В состав алкоголя входило ядовитое вещество — метанол.
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