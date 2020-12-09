Путин закрывает пять свердловских судов

Суды упраздняются по решению Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пять районных судов Свердловской области прекратят работу с 1 августа 2021 года, следует из данных, размещенных на сайте Свердловского облсуда. Ранее решение об их ликвидации принял президент РФ Владимир Путин.

В соответствии с федеральным законом об упразднении судов упраздняются Байкаловский, Заречный, Новолялинский, Слободо-Туринский и Тугулымский районные суды Свердловской области. «Нагрузка в этих судах небольшая, их ликвидация не нарушит стабильности судебной системы региона», — уточнили URA.RU в Свердловском областном суде.

Жители Заречного смогут обращаться в Белоярский суд, жители Байкаловского — суд Ирбитского городского округа, жители Тугулыма — в Талицкий районный суд, жители Слободо-Туринска — в Туринский районный суд, Новой Ляли — в Верхотурский районный суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2016 году аналогичным образом прекратили существование Ачитский и Пышминский районные суды, городские суды Красноуфимска, Верхней Салды, Нижней Салды и Камышлова. Вместо них создали Верхнесалдинский, Красноуфимский и Камышловский районные суды. В Ачите, Нижней Салде, Пышме осталось судебное присутствие.