В самолете, экстренно севшем в Екатеринбурге, умер пассажир

Мужчина потерял сознание во время полета в Москву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В самолете, который совершил экстренную посадку в Екатеринбурге, умер пассажир. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

«Сотрудники медицинского пункта аэровокзального комплекса аэропорта совместно с врачами бригады скорой помощи поднялись на борт, где констатировали смерть 61-летнего мужчины», — рассказали в пресс-службе. По предварительным данным самолет авиакомпании «S7», который направлялся из Омска в Москву совершил вынужденную посадку в аэропорту «Кольцово». Мужчина, находящийся на борту, потерял сознание.

Сейчас проводится поверка по факту смерти пассажира. Следователи проводят осмотр места происшествия и опрашивают супругу погибшего, медработников пассажиров и членов экипажа.

На момент публикации новости не удалось связаться с представителями «S7». В пресс-службу авиакомпании направлен запрос.