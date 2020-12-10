Губернатор Наталья Комарова утвердила новый состав правительства округа
Утвержден новый состав правительства Югры — депутаты приняли отставку главы Сургута — чиновники поздравили югорчан с юбилеем — районы ХМАО могут войти в Арктическую зону. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 11 декабря — в обзоре URA.RU:
Глава Югры утвердила состав нового правительства
- Губернатор ХМАО Наталья Комарова утвердила новый состав регионального правительства. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
- В частности, на свою должность вернулся уволенный три месяца назад экс-глава департамента физкультуры и спорта Сергей Артамонов.
Отставку мэра Сургута приняли депутаты
- Депутаты сургутской думы на внеочередном заседании приняли отставку главы города Вадима Шувалова.
- Шувалов перейдет на должность вице-губернатора Югры и займется курированием важных проектов.
- По мнению югорских политологов, Шувалова, с большой долей вероятности, сменит его заместитель Алексей Жердев.
- До его назначения исполнять обязанности главы Сургута будет Анна Томазова.
Губернаторы УрФО поздравили главу Югры по ВСК
- Главы большинства регионов УрФО не приедут на торжества, посвященных 90-летию ХМАО-Югры. Чиновники поздравили губернатора региона Наталью Комарову по видеоконференцсвязи.
- Югорчан с юбилеем округа поздравили российские политики, среди которых премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
- Также поздравил жителей ХМАО с 90-летним юбилеем региона президент России Владимир Путин.
Районы Югры могут войти в зону Арктики
- Губернатор Наталья Комарова попросила уральского полпреда Владимира Якушева оказать содействие по включению Березовского и Октябрьского районов в состав Арктической зоны.
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