10 декабря 2020
09 декабря 2020

Самое актуальное в ХМАО на 11 декабря. Утверждено новое правительство округа, президент поздравил Югру с юбилеем

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Губернатор Наталья Комарова утвердила новый состав правительства округа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Утвержден новый состав правительства Югры — депутаты приняли отставку главы Сургута — чиновники поздравили югорчан с юбилеем — районы ХМАО могут войти в Арктическую зону. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 11 декабря — в обзоре URA.RU:

Глава Югры утвердила состав нового правительства

Отставку мэра Сургута приняли депутаты

Губернаторы УрФО поздравили главу Югры по ВСК

  • Главы большинства регионов УрФО не приедут на торжества, посвященных 90-летию ХМАО-Югры. Чиновники поздравили губернатора региона Наталью Комарову по видеоконференцсвязи.
  • Югорчан с юбилеем округа поздравили российские политики, среди которых премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
  • Также поздравил жителей ХМАО с 90-летним юбилеем региона президент России Владимир Путин.

Районы Югры могут войти в зону Арктики

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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