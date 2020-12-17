В кризисном свердловском городе выбрали мэра

Константин Носков уже исполнял обязанности главы Верхней Салды паблик «Верхняя Салда официально»/ВК

Дума Верхней Салды (Свердловская область) утвердила в должности мэра Константина Носкова. До этого он работал в данной должности с приставкой «и. о.». Как сообщили URA.RU в свердловском исполкоме «Единой России», за кандидатуру Носкова единогласно проголосовала партийная фракция в местной думе, которая насчитывает 15 депутатов.

В общей сложности в представительном органе работает 20 депутатов. Накануне Константина Носкова поддержал президиум регионального отделения «Единой России». «Он имеет опыт работы депутатом Верхнесалдинской думы, знает чаяния жителей и основные проблемы в городе», — прокомментировал лидер свердловских единороссов Виктор Шептий.

Константин Носков до работы в мэрии возглавлял один из цехов ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Помимо него на кресло мэра претендовали вице-мэр по социальным вопросам Евгения Вербах и начальник службы водоснабжения МУП «Городское УЖКХ» Андрей Душин. 30 сентября полномочия главы добровольно сложил Михаил Савченко. Вице-губернатор Сергей Бидонько сообщил, что ему подыскивают место в структурах областной власти.

В Верхней Салде базируется один из крупнейших в мире производителей титана — ВСМПО-АВИСМА. Она снабжает металлом ведущих мировых производителей авиатехники, в том числе компанию Boeing. Из-за пандемии предприятие переживает экономический спад, что негативно отразилось на социально-экономической обстановке в городе.

Обновлено в 17.56: Инаугурация нового мэра состоится 25 декабря в здании городской администрации, сообщил председатель Верхнесалдинской городской думы Игорь Гуреев. «На заседании думы кандидаты доложили свои программы городского развития. Все они были по-своему интересны, однако программа Константина Носкова показалась наиболее комплексной. К тому же, Евгения Вербах добровольно сняла свою кандидатуру с конкурса», — рассказал Игорь Гуреев.