В Екатеринбурге вырастут тарифы на отопление и холодную воду

Первый этап повышения цен на отопление и воду намечен на 1 июля 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил рост тарифов на отопление и холодную воду с 2021 года в Екатеринбурге. Постановления были опубликованы на официальном портале правовой информации области.

«Региональная энергетическая комиссия Свердловской области постановляет установить долгосрочные параметры регулирования деятельности теплосетевых организаций для формирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые на территории Екатеринбурга», — говорится в постановлении.

Первый этап повышения цен на отопление намечен на 1 июля 2021 года. С нового отопительного сезона стоимость за 1 Гкал вырастет c 1969,37 до 2029,7 рубля (на 60,33 рубля). С первого января 2022 года тариф вырастет еще на 30,52 рубля и составит 2060,22 рубля. 1 июля 2022 года он вырастет еще до 2195,50 рубля (на 135,28 рублей).

При этом повышение тарифов на воду горожане и жители региона ощутят в начале августа, когда получат квитанции за июль. Холодная вода станет дороже на 38 копеек и будет стоить 36,16 рубля за кубометр. Услуга водоотведения подорожает на 1,44 рубля (с 25,94 до 26,38 рубля за кубометр).

Ранее глава региона Евгений Куйвашев предложил поднять плату на 5,24% за коммунальные услуги для жителей Свердловской области с лета 2021 года. Окончательное решение принимает Региональная энергетическая комиссия (РЭК).