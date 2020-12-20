В выходные традиционно упало число зараженных и умерших от COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 21 декабря, — 380-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 286-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 32 727, выздоровели 20 625 и скончались 1 144 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 2 848 377 (+28 948) случаев заражения. Вылечились 2 275 657 (+20 915) пациентов — более 79% от заболевших. Умерли 50 858 (+511) человек — почти 1,8% от числа заразившихся.

COVID удалось придержать

К утру 21 декабря в Челябинской области зафиксировано 312 случаев заражения коронавирусом за сутки. Накануне было 214 заболевших, днем ранее выявили 312 новых зараженных. Смертность с рекордных 17 человек в субботу упала к воскресенью до 10 случаев.

…но не везде

В остальных регионах УрФО максимальный рост заражений коронавирусом произошел в Свердловской области — 403 человека за сутки. На втором месте идет Пермский край (+333), далее ХМАО (+226) и ЯНАО (+187). В Тюменской области выявили 169 новых больных, а в Курганской области за сутки заболели 107 человек — это минимальный показатель.

Челябинский парламент оставили без банкета

В законодательном собрании Челябинской области не будет традиционного новогоднего фуршета после последней сессии в уходящем году, сообщил URA.RU спикер Владимир Мякуш. Даже на заседаниях областного парламента сейчас собирается минимум депутатов: большая часть из соображений безопасности работает по видеоконференцсвязи. Также запрещены корпоративы для сотрудников аппарата заксобрания. Приметой Нового года станут лишь елочки в кабинетах. Ранее проводить новогодние корпоративы запретил правительству области глава региона Алексей Текслер. Это же поручение Текслер дал главам муниципалитетов.

Врачей челябинских закрытых городов оставили без вакцины

В Челябинской области есть проблемы с вакцинированием медиков закрытых территориальных образований (ЗАТО). Как заявила на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт, с медиками этих городов нужно поделиться вакциной, полученной региональным минздравом. Проблема в том, что система здравоохранения Снежинска, Озерска и Трехгорного находится в подчинении Федерального медико-биологического агентства и снабжается по линии ФМБА. В итоге города, где расположены стратегические объекты Росатома, не получили ни единой дозы «Спутника V».

Губернатор Текслер вмешался в ситуацию с ЗАТО

«Поручаю в ближайшее время подготовить списки, выработать механизм и приступить к вакцинации из региональной квоты, начиная с 21 декабря», — приводит пресс-служба слова главы региона Алексея Текслера. Губернатор подчеркнул, что врачей, которые находятся в группе риска, нельзя разделять по ведомственному признаку.