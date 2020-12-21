В Пермском крае обнаружены новые очаги заражения коронавирусом

Пермь заняла 33 место по темпам заражения коронавирусом среди муниципалитетов региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Юрле, Александровске, Чайковском и Гремячинске (Пермский край) произошел резкий рост числа заразившихся коронавирусом. За последние две недели эти муниципалитеты из «зеленой» зоны перешли в «красную», где самые высокие темпы прироста заболевших COVID-19.

В Елово число заболевших COVID-19 в период с 8 по 22 декабря увеличилось на 71%, в Большой Соснове — на 70%, в Куеде — на 52%, Суксуне — на 51%, Юрле — на 50%. При этом в Юрле в предыдущий двухнедельный период не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, а в Большой Соснове и Куеде уже месяц рекордный уровень заболеваемости.

За тот же период в Пермском крае коронавирус подтвердился у 4530 человек (рост 20%), в Перми — у 2059 человек (рост 15%). По темпам прироста столица Прикамья занимает 33 место среди всех муниципалитетов региона. Наименьший уровень распространения коронавируса за последние две недели отмечен в Косе, Красновишерске, Юсьве, Сиве, Оханском и Октябрьском (прирост от 0% до 10%).

URA.RU попросило пресс-службу минздрава объяснить причины высокого уровня заболеваемости в отдельно взятых муниципалитетах региона. Там пояснили, что анализом данных занимаются в краевом управлении Роспотребнадзора, там же проводят эпидемиологические расследования. «Поэтому за ответом на Ваш запрос рекомендуем обратиться в управление Роспотребнадзора», — уточнили там. URA.RU направило запрос в региональное управление.