Экс-мэру Челябинска хотят ужесточить приговор

В прокуратуре Челябинской области будут добиваться ужесточения приговора экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву, осужденному за взятку на три года. Об этом URA.RU сообщили источники в прокуратуре региона.
«Мы будем оспаривать решение в вышестоящей инстанции, — сообщили URA.RU в прокуратуре. — После получения решения суда будет подана кассация в Седьмой кассационный суд».
Тефтелев был осужден 28 октября на три года колонии строгого режима и штраф в 37,5 млн рублей за взятку от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука, который получил в обмен на деньги крупный муниципальный контракт. Свою вину экс-глава Челябинска признал полностью и заключил досудебное соглашение. Экс-чиновник раскаялся и уже начал гасить штраф.
Челябинский областной суд 23 декабря оставил этот приговор без изменений. В данный момент экс-чиновник находится в СИЗО. Он ждет перевода к месту отбывания наказания. Адвокаты Тефтелева от общения со СМИ отказываются.
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