Малахов предложил бывшей жене Джигарханяна миллион рублей

Виталина Цымбалюк-Романовская не пошла на похороны бывшего мужа даже за деньги Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Третья жена скончавшегося в ноябре российского артиста Армена Джигарханяна, украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская выступила с разоблачительным заявлением против программы «Прямой эфир» и ее ведущего Андрея Малахова. По ее словам, за появление на похоронах своего бывшего мужа ей предлагали миллион рублей.

«Хочу сообщить всем, что мне эта программа предлагала миллионный гонорар за приход на прощание, за появление у гроба, но я отказалась. Поскольку понимала, что меня хотят публично унизить на камеру», — цитируют Виталину «Дни.ру». Цымбалюк-Романовская уверена, что охрана не пустила бы ее к гробу, чтобы спровоцировать на скандал.

Цымбалюк-Романовская считает, что сорвав Малахову сенсацию: она так его взбесила, что даже спустя 40 дней в очередном выпуске «Прямого эфира» он позволил себе колкости в ее адрес. По ее словам, ведущий удивился, что она не прислала на похороны венок.

Армен Джигарханян ушел из жизни в ночь на 14 ноября. Цымбалюк-Романовская выложила в Instagram видеоролик в память о бывшем муже.