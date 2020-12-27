Пермским медикам подарили по одному мороженому на двоих

Мороженым медиков угостила одна из московских компаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Березниках (Пермский край) медиков краевой больницы имени Вагнера угостили мороженым, но его хватило не всем. Тысячу порций эскимо отправила персоналу медучреждения одна из подмосковных компаний, сообщила пресс-служба больницы во «ВКонтакте».

«1000 сладких эскимо на палочке „разлетелись“ по отделениям и стационарам в считанные часы. По словам производителя мороженого, идея поздравить врачей и сотрудников учреждения появилась не просто так, а в знак уважения к медицинским сотрудникам! И они очень рады, что сюрприз удался!», — рассказала пресс-служба краевой больницы имени Вагнера.

В комментариях некоторые медики написали, что остались без подарка. «А мы в приемном отделении на ул Деменева,12 были на смене, а подарков не было», — указал Геннадий Мишкин. Медик Ольга Шерстобитова призналась: «Нам бы тоже хотелось, все работаем в одной больнице».

Пресс-службе медучреждения пришлось объяснять медикам, что количество подарков было ограничено и попросила сотрудников больницы «проявить понимание». «Коллеги, нас 2584 человека в организации. Главный врач [Роман Конев] договорился с производителем о сюрпризе для сотрудников, но, к сожалению, количество продукции было ограничено», — говорится в сообщении.