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Самое актуальное в Пермском крае на 29 декабря. Губернатор дал интервью URA.RU, без воды остались 200 тысяч человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург, махонин дмитрий
Губернатор Дмитрий Махонин пообщался с корреспондентом URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава региона дал большое интервью — назначен вице-мэр Березников и глава департамента культуры — «Ласточки» будут делать еще две остановки — в Перми произошла крупная коммунальная авария. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 29 декабря — в обзоре URA.RU:

Дмитрий Махонин дал интервью URA.RU

Экс-замминистра стал вице-мэром Березников

Назначен новый глава депкульта

  • Департамент культуры и молодежной политики администрации Перми с 29 декабря возглавит Ирина Стрелкова. Она будет работать в статусе врио.

«Ласточкам» добавили остановок

В Перми произошла крупная коммунальная авария

  • В ночь на 28 декабря в Перми без воды остались более 200 тысяч человек. Отключение водоснабжения произошло в Свердловском районе Перми, поселке Ферма, селе Фролы и поселке Горный Пермского муниципального района.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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