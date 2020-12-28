Губернатор Дмитрий Махонин пообщался с корреспондентом URA.RU
Глава региона дал большое интервью — назначен вице-мэр Березников и глава департамента культуры — «Ласточки» будут делать еще две остановки — в Перми произошла крупная коммунальная авария. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 29 декабря — в обзоре URA.RU:
Дмитрий Махонин дал интервью URA.RU
- Глава края Дмитрий Махонин пообщался с корреспондентом агентства, где в частности отметил, как формировал свою команду и получал поздравления после назначения на пост врио губернатора.
Экс-замминистра стал вице-мэром Березников
- Бывший заместитель краевого министра ЖКХ Леонид Мокрушин с 28 декабря назначен вице-мэром Березников. Об этом на своей говорится в официальном сообщении мэрии в соцсетях.
Назначен новый глава депкульта
- Департамент культуры и молодежной политики администрации Перми с 29 декабря возглавит Ирина Стрелкова. Она будет работать в статусе врио.
«Ласточкам» добавили остановок
- На маршруте скоростной электрички «Ласточка», курсирующей между Пермью и Краснокамском, будут добавлены две дополнительные остановки — «Пермь Сортировочная» и «Промучасток».
В Перми произошла крупная коммунальная авария
- В ночь на 28 декабря в Перми без воды остались более 200 тысяч человек. Отключение водоснабжения произошло в Свердловском районе Перми, поселке Ферма, селе Фролы и поселке Горный Пермского муниципального района.
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