«Аэрофлот» открыл продажи льготных билетов в Крым

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажи субсидируемых авиабилетов в Симферополь и Калининград, а также на Дальний Восток. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний Группы „Аэрофлот“ в экономическом классе обслуживания для перевозок до 31 декабря 2021 года», — отмечается в сообщении.
Стоимость билета из Калининграда в Москву для россиян составит 3800 рублей, в Петербург — 3500 рублей, из Симферополя в Сочи — 2500 рублей. Из Владивостока, Хабаровска и Магадана можно улететь в Москву за 7200-7500 рублей, стоимость билетов из Хабаровска в Магадан составит 4 тысячи, в Новосибирск 5700 рублей. Отмечается, что приобрести льготный билет могут граждане России до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды первой группы, инвалиды с детства 2 и 3 группы, а также многодетные семьи.
Также продажу льготных билетов открыла авиакомпания S7 Airlines. Выгодные тарифы будут доступны на рейсах из Москвы, Новосибирска, Владивостока, Иркутска, Читы и Магадана».
Ранее в АЭВТ допустили подорожание стоимости авиабилетов. По словам представителей ассоциации, которые приводит Nation News, с середины августа рост цен на авиакеросин составил от 18% до 62%. Это может повлиять на повышение стоимости перелетов. В октябре 2020 года российские авиакомпании обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой предоставить им субсидии в размере 50 млрд рублей. Поводом для обращения послужило сложное финансовое положение авиаперевозчиков, в котором они оказались из-за пандемии коронавируса.
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