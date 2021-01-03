Аналитик раскрыл, почему мошенники звонят именно вам

Мошенники выбирают своих «жертв», сопоставляя полученные данные из разных источников. Для сбора телефонов они используют клиентские базы данных банков, платежных сервисов и интернет-магазинов, а также автоматический сбор номеров, рассказал заместитель генерального директора НАФИ, эксперт проекта «Цифровой гражданин» Тимур Аймалетдинов.
«Получив номер телефона, мошенники могут сопоставить его с другими базами и получить имя человека, а также другие личные сведения, например, о наличии вклада в банке», — сообщил агентству «Прайм» Аймалетдинов. Затем, как пояснил эксперт, мошенники вводят человека в стресс, используя различные коммуникационные уловки — давление на срочность и угрозы.
Не поддаваться манипуляциям поможет знание принципов работы мошенников. Если же вы не уверены в своих знаниях, Аймалетдинов советует обратиться к знакомым, консультантам банков или в МФЦ.
Самыми популярными фразами телефонных мошенников считают слова о сомнительной операции с карты, требования назвать сумму на счету, запугивание сообщением об оформлении на вас кредита, требование продиктовать персональные данные или код из смс, пишет «Национальная служба новостей». Мошенники в России продолжают активно обманывать людей. С июля по сентябрь 2020 года они похитили у клиентов российских банков 2,5 миллиарда рублей, что на 32% больше показателей 2019 года, сообщает RT. Чаще всего мошенники звонят жителям Москвы и Московской области, затем в списке идет Санкт-Петербург и область, а также Краснодарский край, передает агентство Nation News. В топ-5 также вошли Свердловская и Ростовская области. Мошенники при этом постоянно придумывают новые способы обмана россиян.
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