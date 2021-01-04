04 января 2021

Вирусолог рассказал, каким будет коронавирус в будущем

© Служба новостей «URA.RU»
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Через некоторое время COVID перестанет доставлять столько проблем, считает Николай Малышев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус с течением времени начнет протекать в более легкой форме. С таким прогнозом выступил врач-инфекционист и вирусолог Николай Малышев.

«Нам с ним придется жить все оставшееся время. Но не в том качестве, как сейчас. Дальше он менее тяжелый», — заявил Малышев РИА «Новости».

Коронавирус ждет судьба вируса гриппа, важную роль в этом играют вакцины, считает Малышев. По его словам, в 2009 году грипп также доставлял много проблем, однако позже стал обычным респираторным заболеванием.

Ранее вирусолог Владислав Жемчугов спрогнозировал, что COVID станет природно-очаговым заболеванием. По его словам, это произойдет, когда иммунитет к вирусу получит около 70% населения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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