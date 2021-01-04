Вирусолог рассказал, каким будет коронавирус в будущем

Коронавирус с течением времени начнет протекать в более легкой форме. С таким прогнозом выступил врач-инфекционист и вирусолог Николай Малышев.
«Нам с ним придется жить все оставшееся время. Но не в том качестве, как сейчас. Дальше он менее тяжелый», — заявил Малышев РИА «Новости».
Коронавирус ждет судьба вируса гриппа, важную роль в этом играют вакцины, считает Малышев. По его словам, в 2009 году грипп также доставлял много проблем, однако позже стал обычным респираторным заболеванием.
Ранее вирусолог Владислав Жемчугов спрогнозировал, что COVID станет природно-очаговым заболеванием. По его словам, это произойдет, когда иммунитет к вирусу получит около 70% населения.
Подписывайтесь на URA.RU в