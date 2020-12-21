Вирусологи раскрыли, станет ли коронавирус сезонным

Коронавирус в будущем уйдет в природу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Когда иммунитет к коронавирусу получит 70% населения, COVID-19 на время трансформируется в природно-очаговое заболевание. А вот станет ли он сезонным — большой вопрос. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Вирус найдет в природе хозяев и уйдет, когда иммунная прослойка достигнет 60-70%. Пока мы никакой сезонности не видим. Фактически одинаковый темп распространения вируса видим что весной, что летом, что осенью», — объяснил Жемчугов.

Эксперт считает, что вирус постигнет судьба кори, полиомиелита и оспы, которые частично или полностью исчезли после всеобщей вакцинации. Вирус останется в природе, пока не появится новое непривитое поколение людей. «Эволюция направлена на накопление популяции вируса и „захват“ им новых территорий, что мы сейчас и видим», — уточнил иммунолог.

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев предполагает, что иммунитет к коронавирусу у 70% людей появится нескоро. «У нас будут случаи заболеваемости в ближайшие год-полтора. Все будет зависеть от того, насколько сильный иммунитет сохраняется после самого заболевания», — говорит эксперт.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием, пишет RT. По его мнению, мутация вируса, появившаяся в Великобритании, говорит именно об этом.