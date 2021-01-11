Умер психиатр-криминалист из «Битвы экстрасенсов»

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Битва экстрасенсов, битва экстрасенсов, хрустальная рука
Михаил Виноградов участвовал в качестве наблюдателя в шоу «Битва экстрасенсов» Фото: Личная страница телешоу «Битва экстрасенсов» в Facebook

Психиатр и криминалист Михаил Виноградов, принимавший участие в качестве эксперта в шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ, скончался. Об этом сообщили в группе во «ВКонтакте», посвященной проекту.

«Умер Михаил Викторович Виноградов — психиатр-криминалист, принимавший участие в качестве наблюдателя в ранних сезонах „Битвы экстрасенсов“», — говорится в сообщении. Телеканал 360 со ссылкой на источник в экстренных службах уточняет, что причиной смерти стал коронавирус.

Криминалисту было больше 80 лет. Он был создателем Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях и руководителем некоммерческого партнерства «Лига экстрасенсов РФ».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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