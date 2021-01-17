Глава региона Алексей Текслер наградил именитых челябинцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Алексей Текслер наградил челябинцев — дела экс-губернатора рассмотрят в двух судах одновременно — назначен новый замминистра транспорта. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 18 января — в обзоре URA.RU:

Глава области наградил знаменитых челябинцев

Губернатор Алексей Текслер и его супруга Ирина 17 января приняли участие в церемонии «Светлое прошлое», где вручили награды людям, которые внесли вклад в развитие региона.

Бывшего губернатора ждут в двух судах одновременно

Дело экс-губернатора Бориса Дубровского 18 января одновременно будут рассматривать в Арбитражном суде Москвы и Арбитражном суде Челябинской области. Он будет судиться с ФАС.

В области сменился замминистра транспорта

Глава региона Алексей Текслер назначил Станислава Харченко исполняющим обязанности первого замминистра дорожного строительства и транспорта. Он сменил на этом посту Александра Филиппова.

В Магнитогорске сгорел трамвай

В трамвайном депо Магнитогорска 16 января произошел пожар, в результате сгорел трамвайный вагон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.