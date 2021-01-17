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Самое актуальное в Челябинской области на 18 января. Дело Дубровского рассмотрят в двух судах одновременно, сменился замминистра транспорта

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Глава региона Алексей Текслер наградил именитых челябинцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Алексей Текслер наградил челябинцев — дела экс-губернатора рассмотрят в двух судах одновременно — назначен новый замминистра транспорта. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 18 января — в обзоре URA.RU:

Глава области наградил знаменитых челябинцев

  • Губернатор Алексей Текслер и его супруга Ирина 17 января приняли участие в церемонии «Светлое прошлое», где вручили награды людям, которые внесли вклад в развитие региона.

Бывшего губернатора ждут в двух судах одновременно

В области сменился замминистра транспорта

  • Глава региона Алексей Текслер назначил Станислава Харченко исполняющим обязанности первого замминистра дорожного строительства и транспорта. Он сменил на этом посту Александра Филиппова.

В Магнитогорске сгорел трамвай

  • В трамвайном депо Магнитогорска 16 января произошел пожар, в результате сгорел трамвайный вагон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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