Екатеринбуржцы жалуются на плохо убранные улицы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Екатеринбурга остались недовольны уборкой снега в городе. Многие в соцсетях предположили, что коммунальщики просто забыли почистить его.

Сильный снегопад в Екатеринбурге прошел еще три дня назад. В выходные пробки на дорогах достигали максимальных баллов. В частности, из-за сильных снегопадов в регионе перекрыли дорогу в направлении Башкортостана. Однако в понедельник ситуация лучше не стала — некоторые екатеринбуржцы по-прежнему жалуются на обилие неубранного снега на дорогах.

Екатеринбуржцы жалуются, что снег не чистят даже в центре города Скрин: ВКонтакте, Илья Сафаров

Жители города заявляют, что снегоуборочной техники не видно уже несколько дней Скрин: Twitter, Jenya K.

Городские паблики в соцсетях постят жалобы от подписчиков с фотографиями снежных куч Скрин: ВКонтакте, Типичный Екатеринбург

Екатеринбуржцы удивляются, как из города могли вывезти тонны снега, если на дорогах колея Скрин: ВКонтакте, Сема Максим

На нечищеные улицы жалуются жители сразу нескольких районов Екатеринбурга Скрин: ВКонтакте, Лариса Репринцева

Екатеринбуржцы шутят, что коммунальщики могли не знать о снеге зимой Скрин: ВКонтакте, Александр Александр

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Некоторые шутят, что снег уберут из Екатеринбурга летом Скрин: ВКонтакте, Александр Малинин

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