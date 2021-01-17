17 января 2021
16 января 2021
15 января 2021

В соцсетях оценили уборку снега в Екатеринбурге. «К июлю обещали вывезти»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, тротуар, снег, зима, город екатеринбург
Екатеринбуржцы жалуются на плохо убранные улицы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Екатеринбурга остались недовольны уборкой снега в городе. Многие в соцсетях предположили, что коммунальщики просто забыли почистить его.

Сильный снегопад в Екатеринбурге прошел еще три дня назад. В выходные пробки на дорогах достигали максимальных баллов. В частности, из-за сильных снегопадов в регионе перекрыли дорогу в направлении Башкортостана. Однако в понедельник ситуация лучше не стала — некоторые екатеринбуржцы по-прежнему жалуются на обилие неубранного снега на дорогах.

Екатеринбуржцы жалуются, что снег не чистят даже в центре города
Скрин: ВКонтакте, Илья Сафаров
Жители города заявляют, что снегоуборочной техники не видно уже несколько дней
Скрин: Twitter, Jenya K.
Городские паблики в соцсетях постят жалобы от подписчиков с фотографиями снежных куч
Скрин: ВКонтакте, Типичный Екатеринбург
Екатеринбуржцы удивляются, как из города могли вывезти тонны снега, если на дорогах колея
Скрин: ВКонтакте, Сема Максим
На нечищеные улицы жалуются жители сразу нескольких районов Екатеринбурга
Скрин: ВКонтакте, Лариса Репринцева
Екатеринбуржцы шутят, что коммунальщики могли не знать о снеге зимой
Скрин: ВКонтакте, Александр Александр
Пользователи считают что коммунальные службы просто не хотят работать
Скрин: ВКонтакте, Евгений Якушев
Некоторые шутят, что снег уберут из Екатеринбурга летом
Скрин: ВКонтакте, Александр Малинин
Часть екатеринбуржцев открыто обвиняет местных коммунальщиков в плохой работе
Скрин: сайт URA.RU, Босс

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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