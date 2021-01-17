Екатеринбуржцы жалуются на плохо убранные улицы
Жители Екатеринбурга остались недовольны уборкой снега в городе. Многие в соцсетях предположили, что коммунальщики просто забыли почистить его.
Сильный снегопад в Екатеринбурге прошел еще три дня назад. В выходные пробки на дорогах достигали максимальных баллов. В частности, из-за сильных снегопадов в регионе перекрыли дорогу в направлении Башкортостана. Однако в понедельник ситуация лучше не стала — некоторые екатеринбуржцы по-прежнему жалуются на обилие неубранного снега на дорогах.
Екатеринбуржцы жалуются, что снег не чистят даже в центре города
Жители города заявляют, что снегоуборочной техники не видно уже несколько дней
Городские паблики в соцсетях постят жалобы от подписчиков с фотографиями снежных куч
Екатеринбуржцы удивляются, как из города могли вывезти тонны снега, если на дорогах колея
На нечищеные улицы жалуются жители сразу нескольких районов Екатеринбурга
Екатеринбуржцы шутят, что коммунальщики могли не знать о снеге зимой
Пользователи считают что коммунальные службы просто не хотят работать
Некоторые шутят, что снег уберут из Екатеринбурга летом
Часть екатеринбуржцев открыто обвиняет местных коммунальщиков в плохой работе
Подписывайтесь на URA.RU в