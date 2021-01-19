19 января 2021
18 января 2021

Самое актуальное в Пермском крае на 20 января. Экс-мэр Перми получит премию, медикам задержали выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Пермской городской думы. Утверждение мэра. Пермь, самойлов дмитрий
Бывший мэр Перми Дмитрий Самойлов получит памятный знак и денежную премию Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермяки пять лет платили незаконные взносы за капремонт — экс-мэр Перми получит вознаграждение — медикам не выплатили надбавки — рабочие ЗиДа попросили сенатора разобраться с долгами. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 20 января — в обзоре URA.RU:

Пермяки незаконно платили взносы за капремонт

  • Жителей Перми пять лет незаконно заставляли вносить деньги в фонд капительного ремонта. Прокуратура установила, что многоквартирный дом на улице Веденеева был необоснованно включен в программу капремонта с 2015 года, а собственникам помещений дома незаконно начислялись взносы и пени.

Бывший глава Перми получит премию

  • Комитет гордумы Перми по местному самоуправлению 19 января поддержал проект решения о награждении экс-мэра Дмитрия Самойлова. Вместе с почетным знаком «За заслуги перед городом Пермь» Самойлов получит денежное вознаграждение.

Медики не получили выплаты

  • Медработники, которые работали в «красной зоне» не получили выплаты в десятки миллионов рублей. Деньги удерживались в налоговой службе. Об этом URA.RU рассказал председатель краевого комитета профсоюза здравоохранения Геннадий Шабалин.

Бывшие рабочие завода требуют списать долги

  • Бывшие рабочие завода имени Дзержинского в Перми попросили сенатора от Пермского края Алексея Пушкова помочь списать долги предприятия. Они обратили внимание сенатора на сложную ситуацию, в которой оказалось предприятие из-за долгов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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