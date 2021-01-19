Бывший мэр Перми Дмитрий Самойлов получит памятный знак и денежную премию
Пермяки пять лет платили незаконные взносы за капремонт — экс-мэр Перми получит вознаграждение — медикам не выплатили надбавки — рабочие ЗиДа попросили сенатора разобраться с долгами. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 20 января — в обзоре URA.RU:
Пермяки незаконно платили взносы за капремонт
- Жителей Перми пять лет незаконно заставляли вносить деньги в фонд капительного ремонта. Прокуратура установила, что многоквартирный дом на улице Веденеева был необоснованно включен в программу капремонта с 2015 года, а собственникам помещений дома незаконно начислялись взносы и пени.
Бывший глава Перми получит премию
- Комитет гордумы Перми по местному самоуправлению 19 января поддержал проект решения о награждении экс-мэра Дмитрия Самойлова. Вместе с почетным знаком «За заслуги перед городом Пермь» Самойлов получит денежное вознаграждение.
Медики не получили выплаты
- Медработники, которые работали в «красной зоне» не получили выплаты в десятки миллионов рублей. Деньги удерживались в налоговой службе. Об этом URA.RU рассказал председатель краевого комитета профсоюза здравоохранения Геннадий Шабалин.
Бывшие рабочие завода требуют списать долги
- Бывшие рабочие завода имени Дзержинского в Перми попросили сенатора от Пермского края Алексея Пушкова помочь списать долги предприятия. Они обратили внимание сенатора на сложную ситуацию, в которой оказалось предприятие из-за долгов.
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