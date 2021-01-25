25 января 2021

Вассерман раскрыл план США по военной блокаде РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
США использует план «Кольцо Анаконды» против России Фото: Анна Майорова © URA.RU

США намерены реализовать план по названию «Кольцо Анаконды» и использовать страны Прибалтики для военной блокады России. Об этом заявил политолог и публицист Анатолий Вассерман.

По его словам, в ближайшее время США выделят Литве, Эстонии и Латвии 170 миллионов долларов на строительство баз для размещения войск НАТО. Тем самым США помогают себе приблизиться к важным центрам — московской и питерской науке, а также системе управления страной, отметил политолог. Однако, по словам Вассермана, план США обречен на провал из-за мощного вооружения российской армии.

«Наши ракеты оттуда способны быстро уничтожить ракетные системы США, установленные в Польше и нацеленные на нас. Как во французском детском стишке, «это животное очень опасное: когда на него нападают, оно защищается», — цитирует Вассермана «Федеральное агентство новостей».

Ранее Вассерман спрогнозировал Третью мировую войну в 2021 году. По его мнению, особое внимание нужно обратить на поведение США и Турции, так как «там заваривается Третья мировая». Эксперт предрек в том числе обострение ситуации в ДНР и ЛНР. По его словам, конфликт произойдет весной. Это связано с желанием Америки «измотать Россию спорами», поэтому США продолжают поставлять на Украину оружие и инструкторов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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