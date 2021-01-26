В Норильске после экологической катастрофы поменялся мэр

Главой Норильска стал председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Норильска Дмитрий Карасев стал новым главой населенного пункта. Соответствующее решение практически единогласно приняли депутаты горсовета.

«Депутаты избрали главой Норильска руководителя фракции „Единой России“ Дмитрия Карасева». — пишет пресс-служба администрации города. Сообщается, что новый глава Норильска был избран после рассмотрения кандидатур шести претендентов, прошедших предварительный конкурсный отбор.

Основными критериями при выборе главы города в администрации назвали содержательность программ кандидатов, знание проблем региона, а также опыт работы. Особое внимание уделили предложениям по развитию города.

В мае прошлого года в Норильске на территории ТЭЦ-3 после того, как в резервуар для хранения нефтепродуктов врезался автомобиль, произошел пожар. В результате аварии в близлежащую реку попало порядка 20 тонн дизельного топлива. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.