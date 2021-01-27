Сегодня, 28 января, — 418-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 334-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В мире зафиксировано свыше 101 миллиона случаев заражения, жертвами пандемии стали более 2 млн человек. Больше всего инфицированных — в США, за ними этому показателю следуют Индия и Бразилия. Россия по-прежнему занимает четвертое место.
Вакцина и лекарство
Прививку нельзя делать при ОРЗ, положительном тесте на COVID-19, постковидном состоянии, наличии антител и тяжелых заболеваниях, рассказала главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова. Она также добавила, что препараты Pfizer, BioNTech и Moderna имеют нейротоксичные свойства — то есть негативно влияют на нервную систему.
Турецкие ученые разработали лекарство, которое способен уничтожить SARS-CoV-2 всего за минуту, рассказал один из разработчиков, Ахмет Умит Сабанджи. Оно используется как спрей для носа и рта.
Коронавирус в России и в мире
Количество выздоровевших в РФ за сутки (27 922) впервые стало больше заразившихся (17 741). Скончались 594 человека. Представитель Роспотребнадзора Александр Горелов констатировал, что ситуация с COVID-19 в стране «точно стабилизировалась». По его словам, причиной этому стало снижение социальных контактов в новогодние праздники.
За последние два месяца количество пациентов в стране, болевших в тяжелой форме, увеличилось на 3%, рассказала представитель Роспотребнадзора Жанна Понежева. Причем, это касается всех возрастов, добавила она.
Норвегия с 29 января
Что говорят врачи и ученые
Пандемия постепенно подходит к своему завершению. В России ограничения могут быть сняты уже к лету, заявил URA.RU академик РАН Феликс Ершов.
Инфицированные британским штаммом COVID-19 пациенты
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