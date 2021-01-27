Турецкие ученые создали спрей, уничтожающий коронавирус за минуту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 28 января, — 418-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 334-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В мире зафиксировано свыше 101 миллиона случаев заражения, жертвами пандемии стали более 2 млн человек. Больше всего инфицированных — в США, за ними этому показателю следуют Индия и Бразилия. Россия по-прежнему занимает четвертое место.

Вакцина и лекарство

Прививку нельзя делать при ОРЗ, положительном тесте на COVID-19, постковидном состоянии, наличии антител и тяжелых заболеваниях, рассказала главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова. Она также добавила, что препараты Pfizer, BioNTech и Moderna имеют нейротоксичные свойства — то есть негативно влияют на нервную систему.

Турецкие ученые разработали лекарство, которое способен уничтожить SARS-CoV-2 всего за минуту, рассказал один из разработчиков, Ахмет Умит Сабанджи. Оно используется как спрей для носа и рта.

Коронавирус в России и в мире

Количество выздоровевших в РФ за сутки (27 922) впервые стало больше заразившихся (17 741). Скончались 594 человека. Представитель Роспотребнадзора Александр Горелов констатировал, что ситуация с COVID-19 в стране «точно стабилизировалась». По его словам, причиной этому стало снижение социальных контактов в новогодние праздники.

За последние два месяца количество пациентов в стране, болевших в тяжелой форме, увеличилось на 3%, рассказала представитель Роспотребнадзора Жанна Понежева. Причем, это касается всех возрастов, добавила она.

Норвегия с 29 января запрещает въезд в страну иностранцам без веских оснований, заявила премьер-министр страны Эрна Сульберг. Карантин вводится пока на две недели.

Что говорят врачи и ученые

Пандемия постепенно подходит к своему завершению. В России ограничения могут быть сняты уже к лету, заявил URA.RU академик РАН Феликс Ершов.

Инфицированные британским штаммом COVID-19 пациенты реже жалуются на отсутствие запахов и вкусов , рассказали в Управлении национальной статистики Великобритании (ONS). Зато больше распространены кашель, боль в горле, усталость, мышечные боли и лихорадка.