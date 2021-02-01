Челябинские силовики открыли стрельбу по машине пьяного водителя

Сотрудникам дорожно-патрульной службы ГИБДД Каслинского района пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить машину с пьяным водителем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Инцидент произошел в ночное время на улице Революционной в селе Тюбук. «Сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль ВАЗ-19121, водитель которого нарушал правила дорожного движения», — рассказали в пресс-службе полицейского главка региона.
Требования остановиться водитель игнорировал, пришлось отправиться за ним в погоню. Пытаясь оторваться от полицейских, правонарушитель совершал опасные маневры. «В целях остановки транспортного средства полицейскими применено табельное огнестрельное оружие, транспортное средство остановлено, водитель задержан», — сообщили в пресс-службе.
За рулем был местный житель 1990 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Прав на управление автомобиля у него не имелось. Задержанного привлекли к административной ответственности по нескольким статьям. За неповиновение полиции его арестовали на пять суток.
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