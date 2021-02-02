В проблемном челябинском районе новый глава начал увольнения

Главной проблемой муниципалитета Николай Шиманович назвал проблемы в сфере медицины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Избранный со второго раза новый глава Катав-Ивановского района (Челябинская область) Николай Шиманович уволил своего заместителя по коммунальной сфере Антона Буренкова. Эту информацию подтвердили URA.RU в администрации района.

«С окончанием полномочий прежнего главы муниципалитета автоматически прекращается действие трудовых договоров с его заместителями. Новый руководитель решает, продолжить работу с ними или принимать новых людей. Николай Шиманович решил не заключать трудовой договор с начальником управления коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципалитета Антоном Буренковым», — пояснили в администрации.

Власть в Катав-Ивановском районе предполагалось «перезагрузить» еще в ноябре 2020 года, но депутаты провалили переизбрание главы Евгения Киршина. Уже 28 января 16 народных избранников поддержали другого кандидата, предложенного им конкурсной комиссией — экс-главу ЗАТО Трехгорный Шимановича, который с 2009 года занимался адвокатской практикой. В том числе, он представлял интересы экс-замгубернатора области Андрея Косилова в резонансном деле о ДТП с молодыми екатеринбуржцами. Сейчас новый руководитель входит в курс дел и производит кадровые перестановки.