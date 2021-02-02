В Челябинске погиб студент

Погибший оказался несовершеннолетним Фото: depositphotos.com

В Челябинске под окнами многоэтажного дом нашли мертвым студента техникума. Об этом сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах.

«Тело со следами падения с высоты обнаружили 2 февраля в Курчатовском районе города, на улице Кыштымской. Полицию вызвали прохожие около 17:00. Молодому человеку не было еще 18 лет», — рассказал собеседник URA.RU.

«Факт смерти подтверждаем. Сейчас проводится доследственная проверка», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Неделей раньше под окнами многоэтажного дома по Университетской набережной в Челябинске нашли тело другого молодого человека — курсанта Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов (ЧВВАКУШ). По предварительным данным, юноша решил отремонтировать наружный блок кондиционера в квартире родителей и сорвался с высоты шестого этажа.