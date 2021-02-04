Новый мэр Екатеринбурга отказался принимать депутатов

Алексей Орлов после назначения почти не общался с депутатами тет-а-тет, но перед Новым годом провел с ними общую встречу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов, которого в ближайшее время назначат полновесным мэром, меняет формат взаимодействия с гордумой. По словам источника URA.RU в представительном органе, в отличие от своего предшественника Александра Высокинского, Орлов исключил регулярное прямое общение с депутатами (один на один), заменив его на контакты со спикером думы Игорем Володиным.

«Орлов и Володин договорились, что депутаты все свои вопросы к мэру решают через спикера или, в крайнем случае, руководителя аппарата [администрации Марину Фадееву]. В результате за месяц работы у Орлова почти не было ни одной личной встречи с кем-либо из депутатов, кроме Володина. К Высокинскому же в кабинет многие приходили без посредников — он не мог отказать в общении», — описал ситуацию источник. Другой инсайдер отмечает, что такое решение Орлова логично: «Должен ли любой депутат Заксобрания иметь возможность сходить к губернатору? Зачем Орлову устраивать в своей приемной проходной двор?»

В разговоре с корреспондентом Игорь Володин не стал комментировать неформальные договоренности с Орловым. «Могу лишь сказать, что с Алексеем Валерьевичем у нас хорошие, рабочие отношения», — заявил Володин. Пресс-секретарь главы города Анатолий Карманов сказал URA.RU, что в соответствии с установленным порядком за взаимодействие мэрии и думы отвечает руководитель аппарата администрации.

Депутаты гордумы утвердят Орлова в статусе мэра 9 февраля. Он исполняет обязанности градоначальника с 22 декабря 2020 года, когда в отставку ушел Высокинский (с ним дума конфликтовала с 2019 года). Предполагается, что после назначения Орлов проведет неофициальную общую встречу со всеми депутатами. Ранее источники URA.RU прогнозировали, что после назначения Орлова гордума будет отстранена от управления мегаполисом и ее политический вес снизится.