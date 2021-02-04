04 февраля 2021

Суд решил судьбу отца-сектанта, убившего в ритуале своего сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Ивану Казанцеву. Екатеринбург, казанцев иван
Чтобы вступить в секту, Иван Казанцев с женой и детьми продал имущество в Германии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский областной суд 5 февраля завершил рассматривать уголовное дело Ивана Казанцева, обвиненного в убийстве с особой жестокостью собственного сына. Казанцева освободили от уголовной ответственности из-за проблем с психикой. О результатах слушания сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Суд постановил освободить Казанцева от уголовной ответственности за совершенные деяния. В отношение него будут применены принудительные меры медицинского характера», — следует из решения по делу. То есть, Казанцева отправят в психиатрическую больницу специализированного типа. По словам судьи, ближайшее подобное учреждение, где оказывают помощь в стационарных условиях с интенсивным наблюдение, находится в Волгограде. Казанцева туда доставят под конвоем.

Отца двух сыновей Казанцева кроме жестокого убийства обвиняли в истязании детей, причинение тяжкого вреда здоровью, уничтожении документов, неисполнении обязанностей по воспитанию детей, создании религиозной организации, чья деятельность сопряжена с насилием над участниками. На суде по мере пресечения Казанцев заявлял о причастности к секте «Ученики Иисуса Христа».

Ранее URA.RU писало, что 28 ноября 2019 года в парке имени 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге было найдено закопанное тело мальчика. Выяснилось, что он умер от удушья в ходе обряда, призванного изгнать бесов — мальчика били, заткнув при этом рот кляпом, отчего он и задохнулся. По версии следствия, убивали ребенка отец и Земфира Гайнуллина — глава указанной секты. Позже ее действия квалифицировали как пособничество в убийстве. В остальном список обвинений Гайнуллиной аналогичен с деяниями последователя.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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