В Челябинской области резко подорожал бензин

Стоимость некоторых марок бензина выросла на полтора рубля за литр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области некоторые марки бензина стали дороже на 1-1,5 рубля за один литр. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления федеральной антимонопольной службе (УФАС) по региону.

«По результатам еженедельного мониторинга установлено, что за прошедшую неделю произошло повышение цен на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. У заправок сетей ООО „Газпромнефть-Региональные продажи“ топливо подорожало на 30 копеек, у ООО „Лукойл-Уралнефтепродукт“ АИ-92 — на 13 копеек, АИ-95 — на 14 копеек, ДТ — на 15 копеек, у ООО „Регион“ АИ-92 — на 1 рубль 50 копеек, АИ-95 — на 1 рубль», — отметили в пресс-службе УФАС по региону.

В ведомстве добавили, что наименьшие цены на бензин АИ-92 (39,50) были зафиксированы у ООО «Башнефть-Розница», на АИ-95 (43,70) — у ООО «Газпромнефть-Региональные продажи». При этом в середине января в Челябинской области была зафиксирована минимальная в России стоимость бензина АИ-92(40,04 рубля за литр).