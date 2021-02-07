07 февраля 2021
06 февраля 2021

В Челябинской области резко подорожал бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, бензин, заправка, бензозаправка, аи-95, азс, бензоколонка, аи-92, заправочный пистолет, дт
Стоимость некоторых марок бензина выросла на полтора рубля за литр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области некоторые марки бензина стали дороже на 1-1,5 рубля за один литр. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления федеральной антимонопольной службе (УФАС) по региону.

«По результатам еженедельного мониторинга установлено, что за прошедшую неделю произошло повышение цен на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. У заправок сетей ООО „Газпромнефть-Региональные продажи“ топливо подорожало на 30 копеек, у ООО „Лукойл-Уралнефтепродукт“ АИ-92 — на 13 копеек, АИ-95 — на 14 копеек, ДТ — на 15 копеек, у ООО „Регион“ АИ-92 — на 1 рубль 50 копеек, АИ-95 — на 1 рубль», — отметили в пресс-службе УФАС по региону.

В ведомстве добавили, что наименьшие цены на бензин АИ-92 (39,50) были зафиксированы у ООО «Башнефть-Розница», на АИ-95 (43,70) — у ООО «Газпромнефть-Региональные продажи». При этом в середине января в Челябинской области была зафиксирована минимальная в России стоимость бензина АИ-92(40,04 рубля за литр).

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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