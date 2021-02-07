Рейтинг: регионы с самым доступным для россиян бензином

Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители ЯНАО, Москвы и Чукотки. Об этом говорится в исследовании РИА «Рейтинг».
«Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2155 литров в месяц. Второе место заняла Москва (1944 литра), третье — Чукотский автономный округ (1707 литров)», — пишет РИА «Новости», по его заказу было выполнено исследование. В среднем по России, на свою зарплату человек может позволить себе купить 1002 литра бензина марки АИ-90.
Больше тысячи литров могут себе позволить жители Ненецкого АО; Магаданской, Сахалинской, Мурманской, Московской, Архангельской и Тюменской областей; Ханты-Мансийского АО; Камчатского края; Санкт-Петербурга; республик Саха (Якутия) и Коми; Красноярского края. Аутсайдерами рейтинга стали: Северная Осетия (598 литров), Чечня (594 литра), Ингушетия (591 литр), Кабардино-Балкария (584 литра), Карачаево-Черкессия (573 литра), Ивановская область (569 литров) и Дагестан (560 литров).
Минимальная стоимость бензина АИ-92 в середине января зафиксирована в Челябинской области (40,04 рубля за литр). Еще в шести регионах цена была ниже 42 рублей за литр (Новосибирская, Томская, Курганская, Кемеровская области, республика Алтай и Алтайский край).
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