В Кремле ответили на слова Зюганова о «грязной навальнятине»

Дмитрий Песков назвал агрессивной риторику Геннадия Зюганова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле негативно отнеслись к словам депутата КПРФ Геннадия Зюганова о «грязной навальнятине». Свое мнение во время конференц-колла с журналистами выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Зюганов, выступая в Госдуме, обратился к правящей партии — «Единой России». Он обвинил власть в том, что она «ошалела от давления грязной навальнятины, поэтому и решила задержать депутата [Саратовской областной думы от КПРФ Николая] Бондаренко». При этом Зюганов пообещал дать жесткий ответ.

По словам Пескова, в Кремле это заявление не разделяют. «[Относимся] негативно. Это достаточно агрессивная риторика, которую нельзя приветствовать», — сказал Песков.

Ранее депутат Бондаренко, который также является блогером, был задержан и доставлен в отдел полиции. Позднее Фрунзенский районный суд Саратова оштрафовал депутата на 20 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции 31 января.