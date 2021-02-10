Жители Пермского края скупают подержанные автомобили

Жители Прикамья стали чаще интересоваться подержанным машинами Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жители Пермского края стали чаще покупать подержанные автомобили по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал генеральный директор ООО «Урал БЭСТ-Инвест» Алексей Деткин.

По данным агентства «Автостат», в 2020 году в Пермском крае было продано 84,5 тысячи подержанных автомобилей. За год объем рынка увеличился на 5,6 процента. По динамике роста вторичного авторынка, Пермский край занял третье место в стране после Оренбургской (плюс 7,8 процентов) и Иркутской (плюс 7,1 процентов) областей.

«Жители края переключились на покупку машин на вторичном рынке в связи с дефицитом на рынке новых автомобилей», — рассказал URA.RU Деткин. Он дополнил, что ажиотаж связан с карантином. «В период ограничений автосалоны не работали, продавать людям личные автомобили было не запрещено», — уточнил собеседник. Другими причинами являются подорожание автомобилей, а также новые кредитные продукты для водителей. «И, наконец, банки начали предлагать выгодные автокредиты именно на покупку подержанных автомобилей» — резюмирует Деткин.

Генеральный директор центра автомобилей с пробегом «ДАВ-АВТО» Михаил Добренький также отметил, что вторичный рынок автомобилей в Пермском крае вырос. Однако связал это с другими факторами. «По итогам 2020 года действительно зафиксирован рост продаж, но не на 5,6%, а немногим меньше», — отметил он. Собеседник полагает, что подобный рост мог произойти из-за крупных игроков, которые представлены на рынке. «Рынок трейд-ин автомобилей напрямую завязан с рынком новых, поэтому логично, что чем больше набор автомобильных брендов у компании, тем больше у нее продаж автомобилей с пробегом», — резюмировал Добренький.