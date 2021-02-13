13 февраля 2021

Риелтор объяснил, как выявить фейковые объявления о сдаче квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки Речелстрой и Гринфлайт. Челябинск, комната, жилье, недвижимость, новостройка, квартира
Риелтор назвал признаки фейковых объявлений о сдаче квартир Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чаще всего в объявлениях-подделках жилье стоит на 5-10% ниже рынка, они публикуются от лица собственника. При этом мошенники просят предоплату, чтобы «забронировать» квартиру. Об этом заявила заместитель директора департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова.

«Важно помнить — никаких предоплат! Деньги можно отдавать только после подписания договора найма — как посреднику сделки, так и арендодателю», — цитирует эксперта «Прайм».

Кроме того, мошенники могут пригласить арендатора общаться в мессенджер. После этого, как правило, жертве предлагают провести оплату через специальный сайт. Однако в переписке предоставляется поддельная ссылка и деньги уходят на карту мошенникам.

В середине января стало известно, что Минстрой до конца 2021 года внесет законопроект по усилению контроля за сдачей жилья в аренду. Эксперты считают, что после этого стоимость аренды квартир вырастет на 13%. Более того, многие сомневаются, что проект будет работать, потому что отдельные его нормы нарушат права граждан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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