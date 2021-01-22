Юристы: стоимость аренды жилья в России вырастет на 13%

Нужно не ужесточать законы, а защищать интересы собственников, уверены специалисты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

После принятия законопроекта, усиливающего контроль за сдачей жилья, стоимость аренды квартир вырастет на 13%. Об этом рассказал URA.RU специалист по сделкам с недвижимостью, руководитель проекта «Квартира без рисков» Кирилл Манаенков.

«Если государство действительно найдет возможность контролировать рынок аренды недвижимости и заставит арендодателей платить налог с дохода, это ударит в первую очередь по арендаторам. Стоимость аренды в таком случае повысится на 13%», — заявил эксперт.

При этом он усомнился, что законопроект действительно будет работать, потому что отдельные нормы нарушат права граждан. «Возможно [в рамках законопроекта], будет составлен типовой договор. Но если Минстрой обяжет подписывать его всех арендодателей, это будет нарушением Гражданского Кодекса», — напомнил юрист.

Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков считает инициативу ведомства бесполезной. «Пока арендодателю не будет выгодно расстаться с деньгами, он не станет ничего делать. Нужно не ужесточать, а создать условия, при которых собственник по своей воле шел платить налог. Стоит больше защищать его интересы», — высказал мнение эксперт.

В середине января стало известно, что Минстрой внесет законопроект по усилению контроля за сдачей жилья в аренду. Соответствующий законопроект будет внесен Минстроем в Госдуму до конца 2021 года. Тем временем в Госдуме не раз предлагали освободить россиян от налога на аренду жилья. ОНФ в свою очередь выдвинул инициативу уменьшить налог на имущество для многодетных семей, напоминает РАПСИ .