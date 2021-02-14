«Ударом авто разбил всю голову», — говорит адвокат родителей девочки Фото: ГИБДД Краснотурьинска

Причиной смерти 15-летней девочки Волчанска, погибшей под колесами Volkswagen Touareg под управлением пьяного бизнесмена Дмитрия Шубина, стали множественные переломы головы, а также груди и шеи. Об этом свидетельствует экспертиза, которую выполнил судебно-медицинский эксперт (документ есть в распоряжении URA.RU). При этом следов алкогольного или наркотического опьянения в крови девочки не обнаружено.

«Смерть гражданки …. наступила от сочетанной тупой механической травмы головы, грудной клетки, конечностей, осложненной отеком и сдавлением головного и спинного мозга, — говорится в заключении судмедэксперта. — После причинения обнаруженной … сочетанной травмы способность к самостоятельным действиям утрачивается в момент получения травмы либо в течение первых секунд (минут) после ее причинения».

«По сути, водитель „Таурега“ ударом автомобиля разбил пострадавшей всю голову, — говорит адвокат Анна Южакова, представляющая интересы родных погибшей девочки. — Часть этих травм, возможно, была причинена в тот момент, когда, сбив девушку, он еще и проехал по ней». При этом экспертиза не обнаружила в крови погибшей девочки следов алкоголя или наркотиков (тема, которая муссировалась в соцсетях после аварии).

Авария, во время которой 42-летний предприниматель Дмитрий Шубин сбил насмерть 15-летнюю девочку, произошла в сентября 2020 года в Волчанске (Свердловская область). Согласно материалам дела, Шубин в момент ДТП был пьян. Родственники водителя считают виноватой в аварии саму школьницу, гулявшую с подружками по дороге. По словам жены Шубина, бутылку водки он выпил уже после задержания. 12 февраля суд Карпинска продлил ему срок ареста до 4 апреля. Погибшая 15-летняя девочка Аня училась в 9-м классе школы, вела свой блог и канал на YouTube.

Фото: из материалов дела

Фото: из материалов дела