Сбивший девочку водитель Touareg арестован после новости URA.RU

Родственников погибшей девочки поддержала прокуратура Фото: ГИБДД Краснотурьинска

Предприниматель из Волчанска Денис Шубин, сбивший насмерть 15-летнюю девочку, взят под стражу. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области и родственники погибшей. Согласно материалам дела, в момент ДТП водитель был в нетрезвом состоянии. При этом он долгое время находился на свободе, добиться его ареста удалось после публикаций СМИ.

Резонансное ДТП произошло 12 сентября в Волчанске. Суд сначала заключил 42-летнего водителя Touareg под стражу, но спустя два месяца тот вышел на свободу. Родные и следователи СК вновь потребовали ареста, однако суд Карпинска отказал им. «Суд был 12 декабря, виновника ДТП отпустили под подписку о невыезде, и две недели он находился дома, — рассказала агентству Екатерина, сестра погибшей девочки. — Мы подали апелляцию, прокуратура нас поддержала — в итоге областной суд его арестовал».

Заседание в облсуде состоялось 25 декабря. «Свердловский областной суд отменил постановление Карпинского городского суда, продлив меру пресечения водителю „Фольксваген Туарег“ в виде заключения под стражу на срок до 17 февраля 2021 года, — сообщила URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. — Водитель взят под стражу в зале суда». По словам родных погибшей девочки, к февралю должна быть готова и экспертиза, необходимая для дальнейшего расследования.

На записи с камеры наблюдения, зафиксировавшей момент аварии, хорошо видно, что машина нагоняет девочек-пешеходов сзади. Сбив одну из них, машина, почти не снижая скорости, проезжает по ней колесами. Родственники водителя (в частности, его супруга) считают виноватыми в аварии саму школьницу, гулявшую с подружками по дороге. Родные Шубина заявляли URA.RU, что он в момент ДТП был трезв, а бутылку водки выпил уже после задержания сотрудниками ГИБДД, чтобы снять стресс.