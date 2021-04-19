Лишенный лицензии банк «Нейва» открыл офисы

Временная администрация «Нейвы» открыла офисы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Временная администрация банка «Нейва», лишенного лицензии ЦБ РФ, решила открыть главный офис в Екатеринбурге на улице Чапаева, а также операционные офисы в Верхней Пышме, Нижнем Тагиле, Новоуральске и Челябинске. Таким образом, с 20 апреля открывается также и зал с банковскими ячейками в головном подразделении.

«Физические и юридические лица могут обратиться за выпиской по своим счетам, а также предъявить требования кредиторов для включения своих требований в реестр требований кредиторов», — говорится в заявлении временной администрации банка. На сайте уточняется, что все подразделения работают в штатном режиме с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

Центробанк отозвал лицензию екатеринбургского банка «Нейва» 16 апреля. В заявлении регулятора говорилось о выявленных многократных нарушениях ведения банковской деятельности и валютных операций. По признанию владельцев банка, действия ЦБ РФ были похожи на рейдерский захват. «Нейва» занимал 188 место в российском рейтинге, позиционировался как «домашний» банк, удобный для местных предпринимателей.