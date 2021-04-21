21 апреля 2021

В Челябинской области назвали самые популярные места работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярмарка вакансий. Челябинск, работа, безработица, поиск работы, рынок труда, ярмарка вакансий
В Челябинской области сотрудники предприятий уходят в торговлю и добычу полезных ископаемых Фото:

Три сферы занятости в Челябинской области продемонстрировали максимальный рост за минувший год. При этом численность сотрудников крупных и средних предприятий постепенно снижается. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«В рамках экспресс-анализа данных за февраль 2020 — февраль 2021 годов в сферах добычи полезных ископаемых, оптовой и розничной торговли и операциям с недвижимостью число сотрудников выросло в среднем на 5.5%. Однако среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях снизилась 0,5%», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В КСП заявили, что эти показатели закономерны. «Объемы деятельности в сфере добычи полезных ископаемых растут, обороты розничной торговли увеличиваются, а объемы возводимого жилья в нашем регионе демонстрируют значительный прирост», — добавили URA.RU в пресс-службе КСП.

Так, больше всего сократилось количество работников сферы водоснабжения и утилизации отходов (на 7,4%) и в сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве (на 6,4%). В целом, по данным КСП за февраль 2021 года, в Челябинской области трудится 1 миллион 10 тысяч 209 сотрудников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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