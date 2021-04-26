Киберэксперт назвал 5 способов избавиться от телефонной рекламы

Денис Кусков посоветовал установить на смартфон определитель номера, чтобы избавиться от навязчивых рекламных звонков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чтобы избавиться от рекламных звонков, можно заблокировать навязчивый номер, не отвечать на вызов или поставить определитель номера. Об этом рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily, киберэксперт Денис Кусков.

Как сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на сообщение киберэксперта, невозможно полностью избавиться от телефонного спама. Однако можно значительно уменьшить его количество с помощью нескольких способов.

Добавить нежелательный номер в черный список. В таком случае нужно блокировать каждый рекламный номер вручную.

Воспользоваться функцией антиспама. Сотовые операторы предлагают услугу блокировки номеров, которые часто звонят с рекламными целями.

Поставить определитель номера. В таком случае номер звонящего будет автоматически определен через интернет.

Молчать, приняв вызов. Кусков отметил, что рекламные роботы могут оценить такой номер как нерабочий и перестать звонить.

Не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Кусов рассказал, что этот способ не совершенен, поскольку велика вероятность пропустить важный звонок.

Ранее криминалист и эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов посоветовал заносить рекламные номера в черный список телефона. В Федеральной антимонопольной службе заявили, что необходимо разработать меры для борьбы со спам-звонками, передает RT.