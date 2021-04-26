Киберэксперт назвал 5 способов избавиться от телефонной рекламы

Чтобы избавиться от рекламных звонков, можно заблокировать навязчивый номер, не отвечать на вызов или поставить определитель номера. Об этом рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily, киберэксперт Денис Кусков.
Как сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на сообщение киберэксперта, невозможно полностью избавиться от телефонного спама. Однако можно значительно уменьшить его количество с помощью нескольких способов.
- Добавить нежелательный номер в черный список. В таком случае нужно блокировать каждый рекламный номер вручную.
- Воспользоваться функцией антиспама. Сотовые операторы предлагают услугу блокировки номеров, которые часто звонят с рекламными целями.
- Поставить определитель номера. В таком случае номер звонящего будет автоматически определен через интернет.
- Молчать, приняв вызов. Кусков отметил, что рекламные роботы могут оценить такой номер как нерабочий и перестать звонить.
- Не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Кусов рассказал, что этот способ не совершенен, поскольку велика вероятность пропустить важный звонок.
Ранее криминалист и эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов посоветовал заносить рекламные номера в черный список телефона. В Федеральной антимонопольной службе заявили, что необходимо разработать меры для борьбы со спам-звонками, передает RT.
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