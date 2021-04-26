В Минтруда пояснили, как россиянам оплатят работу с 1 по 10 мая

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Россияне получат стандартную зарплату Фото:

Оплата труда за выходные дни с 1 по 10 мая будет производиться в обычном размере. Об этом заявили в Министерстве труда РФ.

«Наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам. Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая функционирование указанных в пункте 1 настоящих рекомендаций органов и организаций, производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере», — написано на сайте ведомства.

При этом зарплату работникам рекомендуют выплатить заранее. «В нерабочие дни работники должны получить заработную плату не позже установленных в организации дат. Если срок выплаты заработной платы совпадает с нерабочими днями, рекомендуется выплатить заработную плату до их начала», — уточняется в приказе.

Ранее президент России объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая, первый рабочий день этого месяца придется на 11 мая, сообщает телеканал 360. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала не вводить новые ограничения по коронавирусу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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