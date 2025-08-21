CNN: Уиткофф передал от Путина орден Мужества семье сына замдиректора ЦРУ

Уиткофф посчитал правильным, чтобы награда была вручена матери погибшего
Уиткофф посчитал правильным, чтобы награда была вручена матери погибшего Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал семье сына заместителя директора ЦРУ орден Мужества, врученный президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал CNN.

Речь идет о Майкле Глоссе, который, по данным СМИ, воевал на стороне России и погиб в зоне СВО на Украине. По информации CNN, Уиткофф посчитал правильным, чтобы награда была вручена матери погибшего — Джулиан Галлина, занимающей с февраля 2024 года пост заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям. «Она плакала вместе со своим мужем», — передал источник CNN.

В ЦРУ подчеркнули, что смерть Майкла Глосса считается личным делом семьи и не затрагивает вопросы национальной безопасности. Ранее отец погибшего, Ларри Глосс, в интервью The Washington Post выражал удивление связью сына с российскими вооруженными силами, отмечая, что семья не знала о такой стороне его деятельности. Майкл Глосс погиб 4 апреля 2024 года на территории ДНР. Его похороны состоялись в декабре 2024 года после передачи останков семье, о чем также сообщала The Washington Post.

