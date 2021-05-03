03 мая 2021

Адвокат назвал способ защититься от обмана банков

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Пермь, карта, виза, мастеркард, банковская карта, деньги, кредитная карта, кредитка
Алексей Гавришев рассказал, что банки не имеют права отказывать в досрочном погашении кредита Фото:

Если банковские служащие отказываются принимать платеж по кредиту досрочно, то необходимо попросить документальное обоснование отказа. Об этом рассказал адвокат Алексей Гавришев.

«Если сотрудники банка отказываются принять у вас заявление [на досрочное погашение кредита], просите обосновать действия в письменном виде», — цитирует агентство «Прайм» Гавришева. Он отметил, что в будущем этот документ поможет доказать свою правоту и избежать обмана со стороны банковского работника.

Гавришев рассказал, что сотрудники банков не имеют права отказывать в досрочном погашении кредита. В дальнейшем это решение легко оспорить, уверен юрист.

Ранее экономист Павел Уткин рассказал о возможности вернуть банку выданный займ без процентов, передает «Национальная служба новостей». Аналитик Александр Бахтин уверен, что не всегда выгодно погашать кредит досрочно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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