Адвокат назвал способ защититься от обмана банков

Если банковские служащие отказываются принимать платеж по кредиту досрочно, то необходимо попросить документальное обоснование отказа. Об этом рассказал адвокат Алексей Гавришев.
«Если сотрудники банка отказываются принять у вас заявление [на досрочное погашение кредита], просите обосновать действия в письменном виде», — цитирует агентство «Прайм» Гавришева. Он отметил, что в будущем этот документ поможет доказать свою правоту и избежать обмана со стороны банковского работника.
Гавришев рассказал, что сотрудники банков не имеют права отказывать в досрочном погашении кредита. В дальнейшем это решение легко оспорить, уверен юрист.
Ранее экономист Павел Уткин рассказал о возможности вернуть банку выданный займ без процентов, передает «Национальная служба новостей». Аналитик Александр Бахтин уверен, что не всегда выгодно погашать кредит досрочно.
Подписывайтесь на URA.RU в