Челябинский экс-чиновник задержан по делу о махинациях с землей

В ближайшее время бывшему главе изберут меру пресечения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший глава администрации Демаринского сельского поселения Александр Докалов задержан по подозрению в земельных махинациях. Об этом сообщили URA.RU 5 мая в прокуратуре Челябинской области.

«Прокуратурой города Пласта установлено, что глава администрации Демаринского сельского поселения выдал гражданину подложную выписку из похозяйственной книги, подтверждающую факт его проживания на территории поселения в 1997—2001 годах. На ее основании гражданин зарегистрировал право собственности на земельный участок, расположенный в границах поселения», — рассказали URA.RU в пресс-службе надзорного органа.

В отношении Докалова следователями СКР возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Сейчас он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. «Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области», — добавили URA.RU в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Задержание чиновника в связи с подобным нарушением закона случается достаточно редко. «В ходе прокурорской, а затем доследственной проверки выявили еще несколько подобных эпизодов. Соответственно, в интересах следствия может потребоваться более жесткая мера пресечения, чем обычно», — пояснил URA.RU источник в силовых структурах.