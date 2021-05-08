Финская разведка опасается войны России и США в Арктике

Арктика может стать зоной противостояния РФ и США Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Минобороны Финляндии опасается, что Арктика может превратиться в новую зону противостояния России и США. Об этом говорится в документе, посвященном деятельности военной разведки страны.

«Россия развернула более мощные и технологически продвинутые системы вооружения в соседних с Финляндией районах, а также улучшила боеготовность и возможности проецирования силы своих вооруженных сил. Аналогичная тенденция наблюдается, но заметно более медленными темпами, на территории стран-членов НАТО в регионе», — передает «Коммерсант».

В Финляндии считают, что «ренессанс силовой политики» усилил напряженность в Европе. Также отмечается, что Россия продемонстрировала готовность использовать вооруженные силы для достижения своих целей.

Ранее сообщалось, что Военно-морской флот США начнет регулярно патрулировать воды Арктики у российских берегов. Об этом заявил министр военно-морских сил США Кеннет Брейтуэйт. По его словам, флот страны будет проводить операции и у северного побережья России. Также стало известно, что НАТО обсудит действия России в Арктике на саммите в июне. Альянс обеспокоен активностью Москвы в регионе. По их мнению, Россия увеличивает военный потенциал в Арктике сильнее, чем когда-либо после холодной войны.