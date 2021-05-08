08 мая 2021

Финская разведка опасается войны России и США в Арктике

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, подводная лодка, северный флот, подлодка
Арктика может стать зоной противостояния РФ и США Фото:

Минобороны Финляндии опасается, что Арктика может превратиться в новую зону противостояния России и США. Об этом говорится в документе, посвященном деятельности военной разведки страны.

«Россия развернула более мощные и технологически продвинутые системы вооружения в соседних с Финляндией районах, а также улучшила боеготовность и возможности проецирования силы своих вооруженных сил. Аналогичная тенденция наблюдается, но заметно более медленными темпами, на территории стран-членов НАТО в регионе», — передает «Коммерсант».

В Финляндии считают, что «ренессанс силовой политики» усилил напряженность в Европе. Также отмечается, что Россия продемонстрировала готовность использовать вооруженные силы для достижения своих целей.

Ранее сообщалось, что Военно-морской флот США начнет регулярно патрулировать воды Арктики у российских берегов. Об этом заявил министр военно-морских сил США Кеннет Брейтуэйт. По его словам, флот страны будет проводить операции и у северного побережья России. Также стало известно, что НАТО обсудит действия России в Арктике на саммите в июне. Альянс обеспокоен активностью Москвы в регионе. По их мнению, Россия увеличивает военный потенциал в Арктике сильнее, чем когда-либо после холодной войны.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...